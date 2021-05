Basilicata: catturato pericoloso latitante lucano. Ecco l’operazione dei Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa per disposizione del Procuratore della Repubblica di Potenza:

“Nella serata dello scorso sabato 8 maggio, all’esito un’articolata e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza — Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi (PZ), hanno individuato e catturato il pericoloso latitante lucano B. R., classe 1969.

Il B. dallo scorso 9 aprile si era reso irreperibile in quanto, raggiunto dai militari dell’Arma per essere sottoposto alla misura di sicurezza della casa lavoro, disposta dal magistrato di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 25,03.2021, riusciva a darsi repentinamente alla fuga buttandosi dalla finestra dell’abitazione di Rapolla (PZ), ove era già detenuto in regime di arresti domiciliari, a seguito del suo arresto, avvenuto nel giugno 2020, nell’ambito dell’indagine “REWIND” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, per essere tra i protagonisti di una “associazione armata” dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel “Vulture – Melfese”.

I militari del Comando Compagnia di Melfi hanno messo la parola fine alla latitanza del B., durata un mese, dopo aver intrapreso una serrata attività investigativa per riassicurarlo alla giustizia, svolgendo numerose perquisizioni locali nei centri abitati dei comuni di Melfi e Rapolla, con continue operazioni di pattugliamento diurno e notturno nei rispettivi e labirintici centri storici.

Ciò ha consentito, lo scorso sabato, intorno alle 20.30, di catturare il latitante mentre si celava nell’oscurità dell’androne di un edificio storico del centro di Melfi, nel vano tentativo di sfuggire alla battuta di ricerca in atto.

Non è da escludere che proprio il dedalo di stradine del centro storico federiciano — contraddistinto dalla larghissima presenza di edifici storici, abitazioni in stato di abbandono ed innumerevoli ed impervi vicoli percorribili solo a piedi — possa aver garantito ospitalità al fuggitivo, rendendo difficoltose le ricerche e consentendo allo stesso di beneficiare dell’indispensabile appoggio di una rete di fiancheggiatori locali.

L’operazione è da ritenersi di rilevante valenza attesa lo spessore criminale di B. R., il quale, già condannato per associazione di stampo mafioso nel lontano 1990, fino al 2016 aveva espiato un lungo periodo di detenzione carceraria per un efferato omicidio commesso, nel 1991, in Montescaglioso (MT).

La brillante attività investigativa condotta dai militari del Comando Provinciale di Potenza, attraverso i reparti territoriali dipendenti, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo, si iscrive nel più ampio quadro delle qualificate investigazioni che si stanno susseguendo in una serrata opera di contrasto alla criminalità organizzata perseguita con costante impegno su tutto il territorio”.

