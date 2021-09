Basilicata, Casorelli: “il treno si usa poco e il livello di gradimento del servizio è basso. Investire per migliorare la qualità dei trasporti”

“I circa 42 milioni assegnati dal ministero delle Infrastrutture alla Basilicata per la messa in sicurezza della rete ferroviaria regionale è un segnale incoraggiante che va nella direzione da noi più volte auspicata per recuperare il divario infrastrutturale, che è spesso un divario tecnologico e di sicurezza, tra Nord e Sud”.

Lo ha detto oggi a margine del consiglio generale della Cisl Basilicata, il neo segretario generale della Filca lucana, Angelo Casorelli:

“Come ha dichiarato il segretario della Cisl Cavallo durante i lavori di questa mattina, nella nostra regione il treno si usa poco e il livello di gradimento del servizio è basso.

Si tratta dunque di investire per migliorare la qualità dei trasporti con un occhio di riguardo per i servizi destinati ai pendolari.

Ora si tratta di far atterrare in tempi celeri queste risorse con una progettualità snella in modo da ridurre i tempi di cantierizzazione e dare una bocca di ossigeno all’economia della nostra regione.

Dal rilancio dell’edilizia può venire un contributo decisivo per la crescita e il lavoro in Basilicata”.

