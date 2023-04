Basilicata, brutto incidente! Traffico deviato su questa strada

Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa di un mezzo pesante ribaltato, per il transito diretto a sud è provvisoriamente istituita l’uscita obbligatoria a Lauria nord (km 141,000), con rientro in A2 dal medesimo svincolo.

A causa di un incidente – occorso per cause in corso di accertamento – un mezzo pesante si è ribaltato, provocando danni al patrimonio stradale e disperdendo una parte del carico che trasportava.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.a

