Basilicata: auto in fiamme! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Lauria, in data odierna alle ore 13:30 circa, sono intervenuti in via Domenico di Giura a Chiaromonte (Pz) per incendio autovettura.

Il proprietario, nell’affrontare la salita durante la marcia, ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano motore, ha immediatamente fermato il veicolo una Fiat Stilo e successivamente ha tentato di estinguere le fiamme con due estintori.

I VV.F. arrivati sul posto hanno spento le fiamme che avevano coinvolto anche in parte un albero ed un cartello pubblicitario.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche i Carabinieri.

