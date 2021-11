Basilicata: “Ai forestali lucani il giusto riconoscimento economico e di ruolo”! Ecco la richiesta

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della Fai Cisl Basilicata in cui si parla di Forestazione, e della conversione in legge del DL incendi.

Per il segretario della Fai Cisl Basilicata, Giuseppe Romano che ora si augura un percorso in discesa per il rinnovo del contratto nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria:

“Sono stati sciolti i dubbi sulla natura giuridica del Ccnl, ora si rinnovi anche il contratto integrativo regionale.

‘Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova legge per il contrasto agli incendi boschivi si riconosce il ruolo del lavoro forestale e del relativo contratto nazionale scaduto da quasi dieci anni‘.

La nuova normativa ha definitamente sciolto il nodo della natura giuridica del contratto nazionale, dando così semaforo verde al negoziato per il rinnovo.

Si tratta di una novità sostanziale che certifica per via di legge e con puntualità il perimetro degli attori contrattuali risolvendo una querelle che si trascinava da troppo tempo e che aveva di fatto paralizzato ogni trattativa.

Dieci anni senza un rinnovo contrattuale significa stipendi al palo e riduzione del potere di acquisto dei lavoratori.

Ora si proceda al rinnovo anche del contratto integrativo regionale per riconoscere alla platea dei forestali lucani il giusto riconoscimento economico e di ruolo.

Il rinnovo dei contratti di settore costituisce il primo passo per avviare una seria riflessione sulla forestazione del futuro in linea con gli obiettivi tematici dell’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, gli stessi che hanno ispirato il PNRR, obiettivi che per la Fai Cisl devono diventare l’orizzonte della programmazione strategica regionale“.

