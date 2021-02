Basilicata: addio a Luigi, giovane atleta 22enne

Una triste perdita ha colpito il Comune di Vietri di Potenza e di Napoli.

Luigi Sbandi, atleta napoletano 22enne, è venuto improvvisamente a mancare domenica mattina.

Il giovane era un campioncino di Squash (lo sport inglese di racchetta) che ha partecipato agli Europei con la Nazionale under 17.

Aveva conquistato il titolo Italiano individuale di Eccellenza nel 2016 ed è stato per diversi anni componente delle Squadre Nazionali Giovanili.

Il giovane Luigi era molto legato anche alla Basilicata, in particolar modo al Comune di Vietri di Potenza.

Questo il cordoglio dell’Amministrazione Comunale:

“Il sindaco avv. Christian Giordano e l’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità, si stringono al dolore che ha colpito Enrico Sbandi e la famiglia per la prematura scomparsa del giovanissimo Luigi, di 22 anni.

Il giovane, venuto a mancare a Napoli per cause naturali, era legato a Vietri di Potenza.

Discende da Luigi Indiveri, il cui cognome è rimasto a contrassegnare una storica abitazione situata in contrada Santa Maria a Vietri di Potenza, denominata “Villa Indiveri”.

Qualche anno fa aveva scelto il territorio vietrese per allenarsi, essendo un giovane campione di squash. Spesso, insieme al padre Enrico, raggiungeva Vietri, sia per gli allenamenti che per trascorrere qualche giorno di ferie.

Al caro Enrico Sbandi, giornalista ed esperto di comunicazione, nonché amico della comunità vietrese, un grande abbraccio per la scomparsa del caro figlio”.

Ci stringiamo all’immenso dolore della famiglia.a

