Basilicata, acqua: le bollette subiranno un leggero aumento. I dettagli

Un adeguamento tariffario necessario, che però non dovrebbe impattare in modo pesante sulle tasche dei lucani.

Le bollette dell’acqua subiranno un leggero aumento, come riporta rainews, da adesso e fino al 2029.

L’assemblea dei sindaci sulla determinazione tariffaria ha stabilito infatti un rincaro del 3%.

Tradotto in termini concreti – precisa Egrib – si parla di circa 2,80 euro in più all’anno per una famiglia di due persone e di poco meno di 6,50 euro all’anno per un nucleo di tre persone.

Sostanzialmente solo un adeguamento ai parametri Istat.

Peraltro anche meno impattante dell’altra soluzione sul tavolo, che prevedeva un +8% in bolletta per il primo anno, un +7,5% per il secondo anno e poi un +1% per gli anni successivi.

La decisione di adeguare le tariffe in modo più calmierato è anche frutto della preoccupazione degli enti coinvolti per la reazione dei cittadini che nei mesi scorsi hanno dovuto fronteggiare la crisi idrica dello schema Basento-Camastra.

Mentre – a proposito di bollette – resta aperta la questione del bonus idrico.

A gennaio la giunta ha confermato l’agevolazione – riservata alle famiglie con un isee inferiore ai 30mila euro – anche per l’anno 2025.

Ma da allora non è stato ancora pubblicato il nuovo avviso.

Sono però migliaia i cittadini che hanno già presentato domanda ad Acquedotto Lucano. Usando i moduli dello scorso anno.