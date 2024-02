Basentana, camion ribaltato allo svincolo per Matera! Ecco le foto e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.15 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ferrandina è intervenuta sulla S.S. 407 Basentana, allo svincolo per Matera, per via del ribaltamento di un Tir che trasportava olio di oliva.

Sul posto ha operato anche l’autogru VV.F., le pattuglie della Polizia Stradale di Policoro e dei Carabinieri, gli operatori del 118.

A seguito dello sversamento dell’olio è stato necessario anche l’intervento dell’ARPAB per i prelievi e i campionamenti di competenza e l’ANAS.

Non vi sono stati feriti, il conducente era scosso ma in buone condizioni di salute.

Le operazioni di messa in sicurezza del tratto di strada interessato, e di rimozione del mezzo coinvolto, sono ancora in corso.

Queste alcune foto.