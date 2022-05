Bardi a Matera: “Intrapresa una stagione di reale rinnovamento e protagonismo dei giovani”. I dettagli

Il 10 e 11 maggio la città di Matera ha accolto il Neet Working Tour, l’iniziativa promossa dal Ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale.

Dal pomeriggio del 10 maggio fino alla mattina dell’11 il centro della città si è popolato di giovani: studenti delle scuole superiori della città e dell’Università e ragazzi in cerca di opportunità lavorative e di studio, anche internazionali.

La sera del 10 maggio, inoltre, in Piazza San Giovanni, l’Amministrazione comunale ha presentato l’iniziativa LA CITTA’ AI GIOVANI*, con cui lancerà una nuova stagione di politiche giovanili per il territorio, nel corso di un concerto tutto dedicato ai più giovani, alla presenza del DJ internazionale Damianito e di giovani gruppi emergenti, insieme agli studenti del Liceo T. Stigliani.

Tra i presenti anche il Governatore Bardi che ha dichiarato:

“Con Fabiana Dadone e Domenico Bennardi a Matera per il Neet working tour.

Abbiamo avviato una stretta interlocuzione con tutte le rappresentanze del mondo giovanile per intraprendere una stagione di reale rinnovamento e di vero protagonismo dei giovani.

Stiamo anche provvedendo al rinnovo del Forum dei Giovani di Basilicata invitando tutte le componenti, dalle associazioni studentesche a quelle di volontariato, alle organizzazioni giovanili di partito e a quelle sindacali, alle associazioni culturali, ambientaliste, sportive, religiose e di minoranze etniche a partecipare alla nuova fase.

Ascolteremo le loro proposte, le valuteremo e daremo vita a progetti condivisi, costruiti sul dialogo“.

