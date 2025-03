Azienda Sanitaria Matera: porte aperte in Nefrologia per celebrare la Giornata Mondiale del Rene! I dettagli

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si celebra ogni anno il secondo giovedì di marzo, l’Azienda Sanitaria locale di Matera, giovedì 13 marzo, insieme alla Società Italiana di nefrologia e alla Fondazione Italiana Rene, vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute renale e sulla prevenzione delle malattie renali.

Per l’occasione, sono previste visite informative gratuite all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, aperte a tutti i cittadini.

Il 13 marzo porte aperte in Nefrologia dalle ore 8.00 alle ore 11.00, attività di screening gratuite che comprendono visita, esame urine e misurazione della pressione arteriosa.

Durante questa giornata, i medici nefrologi saranno a disposizione per rispondere alle domande degli utenti, fornire consigli utili sulla prevenzione e spiegare l’importanza di una diagnosi precoce.

Le malattie renali, spesso silenziose e asintomatiche nelle fasi iniziali, sono un problema crescente a livello globale e possono portare a complicazioni gravi, tra cui l’insufficienza renale cronica.

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella gestione della salute renale e la ASM di Matera invita i cittadini a prendersi cura dei propri reni attraverso uno stile di vita sano, una corretta alimentazione e la consulenza medica.

Ha dichiarato il Direttore Generale Maurizio Friolo:

“Questa iniziativa si inserisce in un percorso di promozione della salute e di prevenzione delle malattie croniche, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione in un’azione concreta per tutelare la propria salute renale,”

“La Giornata Internazionale del Rene è un’occasione importante per sensibilizzare il pubblico su un tema fondamentale e invitare tutti a prendersi cura di sé.”