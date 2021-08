Azienda Sanitaria di Matera: Angela Braia è il nuovo Direttore della Unità operativa semplice aziendale! Auguri di buon lavoro

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Fials Matera:

“Con delibera numero 559 del 25/08/2021 l’Asm ha affidato l’incarico temporaneo di Direttore della Unità operativa semplice aziendale all’infermiera e dottoressa Angela Braia, unica dirigente non medico ad avere i requisiti previsti dalle leggi 251/2000 e 43/2006 e dall’articolo 22 commi 4 e 8 del CCNL 2016/2018 della Dirigenza, in sostituzione del Direttore che è andato in pensione per limiti di età.

L’Asm in un primo momento aveva pensato di affidare questo incarico ad un biologo, pertanto la segreteria Fials Matera in data 23/08/2021 ha inviato una nota a firma dei segretari Gianni Sciannarella e Marco Bigherati per segnalare l’errore, facendo notare che questa decisione non sarebbe stata gradita ai dipendenti delle professioni sanitarie non mediche.

Pertanto ringraziamo il Commissario Sabrina Pulvirenti, il Direttore Amministrativo Maria Mariani ed il Direttore Sanitario Giuseppe Magno per aver recepito le nostre istanze.

Inoltre ringraziamo la dirigenza Asm che con lungimiranza e grande attenzione verso lavoratori e cittadini stanno, risolvendo tutti i problemi ereditati cercando di rilanciare la Sanità materana.

E’ doveroso sottolineare che nel giro di pochi mesi i nuovi dirigenti Asm hanno fatto molto di più di chi li ha preceduti“.

