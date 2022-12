Ater Matera: “l’Ente ha come priorità la sicurezza e il benessere degli inquilini”. Ecco le precisazioni

Con la presente si trasmette, su disposizione dell’Amministratore Unico dell’Ater di Matera, Avv. Lucrezia Guida, il comunicato stampa a firma della medesima, avente ad oggetto “Ater Matera smentisce le dichiarazioni di Fortunato Martoccia di Unione Inquilini“:

“A seguito delle notizie apparse sulla stampa, diffuse da Fortunato Martoccia (Unione Inquilini) in cui si fa riferimento ad una presunta inadempienza dell’Ente nella sostituzione di una caldaia, l’ATER Matera smentisce categoricamente le dichiarazioni del stesso.

In particolare l’Ater Matera precisa che l’Ente ha come priorità la sicurezza e il benessere degli inquilini per questo, nel rispetto della normativa vigente, si è subito attivato per risolvere la problematica, al fine di garantire all’utente di trascorrere serenamente le festività natalizie.

L’ATER Matera ribadisce dunque con fermezza la totale correttezza e tempestività del suo operato, nel rispetto delle priorità e urgenze che il piano interventi richiede e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione.

Pertanto nell’ottica di ristabilire il perimetro della verità, l’ATER Matera respinge le dichiarazioni di Martoccia che risultano infondate e pretestuose, atteso che da diverse settimane Martoccia ha avviato una immotivata campagna denigratoria nei confronti dell’Ente”.

