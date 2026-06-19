Aspettando San Pietro e Sant’Antonio a Miglionico: una serata di musica, socialità e comunità

Domenica 28 giugno 2026, a partire dalle ore 22:30, la Villa Comunale di Miglionico ospiterà la seconda edizione di “Aspettando San Pietro e Sant’Antonio”, un appuntamento nato con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di incontro, intrattenimento e condivisione alla vigilia della tradizionale festa.

Dopo il successo della prima edizione, torna con rinnovato entusiasmo e con la volontà di diventare un appuntamento fisso dell’estate locale, capace di coinvolgere persone di tutte le età in un clima di festa, serenità e partecipazione.

L’evento è ideato e organizzato da Filippo Masi, giovane DJ del territorio che negli ultimi anni ha costruito un percorso artistico caratterizzato da passione, formazione ed esperienze in importanti realtà del panorama musicale.

Avvicinatosi al mondo del DJing nel 2020, ha perfezionato le proprie competenze presso l’Accademia dei Due Mari di Taranto, dove ha seguito il percorso formativo guidato dal DJ e docente Silvio Carrano.

Nel corso della sua attività ha avuto l’opportunità di esibirsi in contesti e locali di rilievo, tra cui il Cromie di Castellaneta Marina, il Pineta di Milano Marittima, il Panorama Festival di Gallipoli e numerose location tra Matera e la sua provincia.

Parallelamente all’attività live, ha intrapreso anche un percorso discografico partecipando alla realizzazione del brano “Breath”, prodotto insieme a Bohemoon e Giuseppe Ruggeri per l’etichetta Smilax Publishing.

I suoi DJ set spaziano principalmente tra sonorità house, tech-house e minimal deep-tech, generi che contraddistinguono il suo stile musicale.

Tra le esperienze più significative del suo percorso figura anche l’esibizione live realizzata per Riot Scampia Radio di Napoli.

Protagonista della serata sarà proprio il DJ set di Filippo Masi, che accompagnerà il pubblico con una selezione musicale pensata per creare un’atmosfera coinvolgente e dinamica.

La musica sarà il filo conduttore di un evento dedicato alla socialità, all’incontro e alla valorizzazione dello spirito di comunità.

“Questa manifestazione nasce dal desiderio di regalare qualcosa di speciale alle persone del nostro paese. Anche quest’anno ho voluto investire tempo, energie e passione in un progetto che metta al centro la comunità e il piacere di stare insieme.

Credo che occasioni come questa rappresentino un valore importante perché permettono di condividere momenti di leggerezza, rafforzare i rapporti tra le persone e contribuire a rendere il nostro paese ancora più vivo e partecipato.

Desidero inoltre ringraziare Alessia, titolare di Insomnia Chiosco, per la disponibilità, il supporto e la collaborazione dimostrati nell’organizzazione dell’evento.

Il contributo di chi crede in queste iniziative è fondamentale per trasformare un’idea in una realtà concreta.

Mi auguro di vedere una grande partecipazione e di poter trascorrere insieme una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e della convivialità.

Vi aspetto numerosi”.

L’ingresso sarà completamente gratuito e l’intera cittadinanza è invitata a prendere parte all’iniziativa.

“Aspettando San Pietro” rappresenta un’occasione per vivere la vigilia della festa patronale in un clima di allegria e condivisione, immersi nell’atmosfera estiva della Villa Comunale e accompagnati dalla musica e dalla voglia di stare insieme.