ASM di Matera: due bandi per medici anche in pensione. I dettagli

L’Azienda Sanitaria di Matera ha pubblicato due bandi per Anatomo Patologi specialisti e in quiescenza.

Questa è una richiesta di aiuto affinché arrivi in tutte le case e a tutte le persone che conoscono un Anatomo Patologo.

Afferma il Commissario Straordinario Friolo:

“La situazione è molto critica: abbiamo solo un medico in servizio ed uno già in pensione che continuerà a collaborare per un altro mese.

Il concorso unico regionale espletato qualche settimana fa si è chiuso con un solo candidato in graduatoria che ha peraltro rifiutato la proposta di assunzione dell’ASM.

Chiediamo l’aiuto di tutti affinchè questo avviso abbia la più ampia diffusione e raggiunga chi, dopo il giuramento di Ippocrate, si ricordi che senza medici i pazienti non possono essere curati.

È necessaria la collaborazione di tutti.

Facciamo ritornare il Madonna delle Grazie un centro di riferimento per la Basilicata e non solo”.

È questo l’accorato appello del Commissario Friolo che da quando si è insediato ha bandito diversi avvisi per garantire il sacrosanto diritto alla salute a tutti i cittadini.

La penuria di medici tuttavia spesso si traduce in avvisi deserti o graduatorie che si esauriscono in mezz’ora a causa della indisponibilità ad accettare le proposte di assunzione dell’ASL.