Asm di Matera: affidato un compito prestigioso al dottor Trojano, Direttore del Dipartimento Materno Infantile. Auguri di buon lavoro

Migliorare la salute delle donne e dei neonati promuovendo i più alti standard di cura possibili.

È questa la mission dell’ European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG).

Da qualche giorno Giuseppe Trojano, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, è entrato a far parte dell’EBCOG come delegato nazionale.

Così annuncia l’ASM di Matera che spiega:

“EBCOG è composto da quattro funzionari, un comitato esecutivo e un consiglio, che è l’organo decisionale, composto da due delegati nazionali di ciascuno dei paesi membri.

Uno dei due delegati italiani sarà il dottor Giuseppe Trojano.

Tra le principali attività, EBCOG ha sviluppato due set di “Standard of Care” per la salute delle donne; uno per i servizi ostetrici e neonatali e uno per i servizi ginecologici, che sono stati presentati ufficialmente al Parlamento Europeo nel novembre 2014.

Tra le priorità dell’EBCOG rientra anche la promozione dell’assistenza alla salute della donna nei paesi che non dispongono di un sistema sanitario nazionale.

Al dottor Trojano gli auguri di buon lavoro del Commissario Straordinario dell’ASM”.