Asm, approvato Avviso per Nuovo Blocco Parto al Madonna delle Grazie di Matera: i dettagli

Il direttore generale dell’ASM Sabrina Pulvirenti ha adottato una propria delibera avente ad oggetto: “Nuovo Blocco Parto P.O. Madonna delle Grazie di Matera – Approvazione Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’affidamento della Progettazione Definitiva/Esecutiva, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.lgsl 50/16 – nonché ai sensi dell’art. 51 D.L 77/21 (Decreto Semplificazioni Bis) come integrato dalla L.108/21 (Recovery Plan);

La spesa complessiva prevista per la realizzazione dell’intervento, ai sensi del quadro economico relativo allo Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica, è pari ad Euro 1.600.000,00, di cui 1 milione riveniente dai Fondi FSC 2014/2020 stanziati dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata e 600 mila euro dai Fondi Asm stanziati con delibera 1064/19.

Il provvedimento, è scritto nella delibera, è posto in pubblicazione sull’Albo pretorio informatico dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, per 5 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti del dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.a

