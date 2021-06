Roller Matera: grande vittoria del campionato A1 per queste straordinarie ragazze! Complimenti

Con orgoglio annuncia il sindaco di Matera Domenico Bennardi:

“A queste straordinarie ragazze per un soffio era sfuggita la vittoria della Coppa Italia: si sono riscattate alla grande vincendo addirittura il campionato femminile di serie A1.

Grazie per avere fatto ancora più grande l’hockey della nostra città”!

La Roller Matera, quindi, vince lo scudetto dell’hockey femminile.

Nella semi-finale dei play-off si è scontrata con il Modena vincendo 2-1 ma è nella finale che la squadra ha dato il meglio di sé.

Il Valdagno partiva favorito, temuto in prima battuta anche dalla stessa Roller Matera che era stata sconfitta sia in campionato che nella finale di Coppa Italia il 25 Aprile scorso per 6-3.

Ma la squadra avversaria, oggi, ha dovuto subire un’amara sconfitta.

Quindi una grande rinvicita per l’hockey su pista in versione “rosa”.

Questo è il secondo scudetto dopo quello conquistato dalla Sinus Hockey Matera nel campionato 2014-2015.

Complimenti ancora!

