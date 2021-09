Ancora soddisfazioni per la bellissima Matera selezionata tra le “Migliori destinazioni europee”! Ecco i dettagli

La città di Matera è stata selezionata tra le “Migliori destinazioni europee” nell’ambito del progetto della Commissione europea Eden (acronimo di European destinations of excellence) che si svolge in collaborazione con i media partner Forbes US e Conde Nast Travellers.

L’Amministrazione comunale lo scorso 15 Giugno ha presentato la candidatura della città al concorso annuale tra destinazioni proposte come esempio di buona prassi per il turismo sostenibile.

European Destinations of ExcelleNce è un progetto che promuove modelli di sviluppo sostenibile nel settore turistico in tutta l’Unione Europea.

Il progetto si basa su concorsi nazionali che si svolgono ogni anno e selezionano una destinazione turistica di eccellenza per ciascun paese partecipante.

In questo modo, Eden raggiunge l’obiettivo di attirare l’attenzione sui valori della diversità e sulle caratteristiche comuni delle destinazioni turistiche europee; migliora la visibilità delle destinazioni europee emergenti, crea una piattaforma per lo scambio di buone pratiche in tutta l’Europa promuovendo il collegamento tra le destinazioni premiate.

La designazione di Matera è avvenuta in considerazione “dell’offerta culturale e turistica, nonché della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile”.

Come destinazione selezionata, Matera potrà partecipare ad un contest che decreterà la città vincitrice tra 20 concorrenti europee, beneficerà di una promozione internazionale sul sito dedicato al turismo più visitato d’Europa www.europeanbestdestinations.com e sarà anche promossa tra i migliori luoghi da visitare in Europa in Forbes US e Conde Nast Travelers.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)