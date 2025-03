Al via Matera Soundscapes, Contaminazioni in Musica: il festival tra suoni, immagini e sperimentazione. I dettagli

Il 15 marzo 2025 segna l’inizio di Matera Soundscapes – Contaminazioni in Musica, un evento innovativo che fonde musica e immagini per un’esperienza immersiva senza precedenti. La serata d’apertura sarà condotta da Lisa Di Giovanni, giornalista, scrittrice e figura di spicco del panorama culturale italiano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sonorità sperimentali e visioni artistiche.

La rassegna, nata da un’idea di Andrea D’Amico con la direzione artistica condivisa con Dino Plasmati, si terrà presso il Cinema Il Piccolo di Matera e sarà un’esplorazione delle contaminazioni tra generi musicali e linguaggi visivi. Il primo appuntamento vedrà sul palco artisti di grande talento: iii, con le sue sperimentazioni di musica elettronica, Trame, con un sound post-rock cinematografico, Luigi Scarangella & Marco Di Lecce, che porteranno il loro pop acustico, e il Dino Plasmati Trio, con un raffinato repertorio jazz. La serata culminerà in una jam session collettiva, un momento unico di improvvisazione tra gli artisti partecipanti.

Per presentare il festival e la sua programmazione, è convocata una conferenza stampa ufficiale che si terrà il 15 marzo alle ore 11:00 presso l’Hotel Sassi di Matera. Interverranno Andrea D’Amico e Dino Plasmati, direttori artistici del festival, Giuseppe Esposito, presidente di Artowork, produttore della rassegna, e Lisa Di Giovanni, presentatrice della serata inaugurale. Nel pomeriggio, a partire dalle 17:30 presso Fra i Sassi Residence Ecoverticale, sarà possibile realizzare interviste individuali con gli artisti. Data la disponibilità limitata, si richiede ai giornalisti interessati di prenotare il proprio slot rispondendo a questa comunicazione.

Dopo la serata inaugurale del 15 marzo, il festival proseguirà con altri due appuntamenti di grande interesse. Il 12 aprile Pierpaolo Capovilla, voce storica de Il Teatro degli Orrori, presenterà Eresia, una lettura drammaturgica delle opere di Majakovskij accompagnata da una colonna sonora elettronica curata da Trame. Il 23 maggio, invece, il festival ospiterà The Niro, Luca Longobardi e Angelo Manicone Trio, per una serata che unirà cantautorato, elettronica e jazz sperimentale, offrendo al pubblico un’esperienza sonora ricca di contaminazioni e suggestioni.

Matera Soundscapes – Contaminazioni in Musica è un progetto di Artowork, con l’obiettivo di trasformare Matera in un punto di riferimento per la sperimentazione musicale e la contaminazione tra arti visive e sonore. L’evento è realizzato con la collaborazione di Incandenza, Hotel Sassi, Fra i Sassi Residence Ecoverticale e P.R & Editoria, partner che condividono la visione di un festival capace di connettere tradizione e innovazione in un contesto unico come quello della città dei Sassi.