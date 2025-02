Al via il Carnevale di Montescaglioso, una delle manifestazioni più attese della Basilicata! Ecco il programma

Tutto pronto per la 66esima edizione del Carnevale di Montescaglioso, una delle manifestazioni più attese della Basilicata.

Tra i nomi degli artisti che interverranno all’evento, oltre a quello di Dj Albertino, Regina, Sandro Bit e Dj Osso.

Svelato il nome della tanto attesa guest star in concerto domenica sera 2 marzo: Fabio Rovazzi.

Tre le associazioni che per quest’anno hanno dato vita ai giganti di cartapesta, simboli di creatività e talento, e che concorreranno per la vittoria.

La squadra “Matti da Saldare” con il carro “Give peace a chance” ispirato alla celebre canzone di John Lennon, presenta in chiave allegorica il rischio di una possibile Terza Guerra Mondiale con il fine di diffondere un messaggio di pace.

“Che rumore fa la felicità”, il tema della squadra “La capa gira”, il cui intento è quello di esprimere come la felicità, inteso come bene immateriale ed universale, debba essere soprattutto per le nuove generazioni una ricerca costante a prescindere dall’etnia.

Infine, “I maghi della cartapesta” con il tema “La pozione magica della pace” che una volta bevuta da linfa ad una nuova Era, in cui la volontà di fare del bene prende il sopravvento sulla malvagità e su quel disequilibrio mondiale tipico delle guerre.

Aria di freschezza anche nella giuria, con l’inserimento di uno storico dell’arte, Fabrizio Perrone reduce dalla valutazione dei Bozzetti della Madonna della Bruna, al fianco di Peppe Lapenna, noto per aver partecipato con le sue opere in cartapesta in realtà importanti quali il Carnevale di Putignano, Cento e Massafra, oltre che a mostre internazionali tra Germania e Spagna;

Andrea De Fillippis, veterano delle creazioni carnevalesche, segretario dell’associazione Maestri della cartapesta di Casamassima; Diego Simone, il più giovane cartapestaio di Putignano.

Giuria affiancata per la prima volta da quella popolare con l’individuazione di una persona scelta tra gli spettatori, la cui valutazione sarà sommata alla giuria classica.

Oltre alla riconferma della Lotteria di Carnevale e del concorso “Maschere e gruppi mascherati”, prende vita per la prima volta il concorso “Maschere isolate”.

Tra le tante novità troviamo la realizzazione di un’area denominata “Il Villaggio del Carnevale”, dove tra artisti di strada, attrazioni, spettacoli e delizie culinarie di street food, si potranno ammirare installazioni in cartapesta, come quelle dedicate ai Puffi, realizzate dall’Associazione “Make the Carnival” APS di Stigliano (MT).