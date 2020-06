Al via gli esami di maturità! Premier Conte: “Tirate fuori il meglio di voi. Noi stiamo lavorando per consegnarvi un Paese migliore”

Oggi, Mercoledì 17 Giugno, iniziano gli esami di maturità per 500mila studenti.

Ecco il messaggio del Premier Giuseppe Conte per i maturandi:

“Un grande in bocca al lupo a tutti voi, ragazze e ragazzi, che oggi affronterete l’esame di maturità.

È un momento importante, ve lo ricorderete anche negli anni a venire.

Così è stato per me, ancora adesso lo ricordo: settimane intense di studio, di confronto, di dialogo con i compagni di classe; settimane di inquietudini ma anche di gioia.

Per voi una prova speciale questa, ci arrivate in un tempo sospeso: questa pandemia vi ha costretto a sospendere quella che era la presenza in classe, vis siete confrontati a distanza con i vostri professori, con i vostri compagni di classe, avete studiato per conto vostro con questa didattica a distanza.

Avete sostenuto già una grande prova, sicuramente sarete adesso concentrati.

In bocca al lupo.

Tirate fuori il meglio di voi, cercate di fare un’ottima prova, come confido riuscirete a fare.

Nel frattempo, noi stiamo lavorando per consegnarvi un Paese migliore.

In questi giorni, con il Governo, siamo a lavoro per un piano di rilancio che si inquadra in una prospettiva europea: Next generation and You, questo il nome del progetto.

Voi siete la nuova generazione, la generazione che oggi studia, che cresce e si farà valere e che renderà l’Italia migliore.

In bocca a lupo a tutti”.

Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti lucani che, oggi, affronteranno quest’ultima tappa a coronamento di un percorso didattico durato anni.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)