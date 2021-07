Aggiornamento Covid Basilicata, 11 nuovi positivi: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 07 LUGLIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 06 luglio 2021.

Tamponi molecolari di giornata n. 512

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 13

Tamponi molecolari negativi n. 499

RICOVERATI N. 16

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 44

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 13

Residenti n. 11

1 Craco

3 Matera

2 Palazzo San Gervasio

2 Pisticci

3 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione:

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 44

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 43

2 Acerenza

12 Bella

1 Brindisi di Montagna

2 Lagonegro

4 Maratea

1 Matera

3 Melfi

1 Muro Lucano

1 Picerno (domiciliato a Bella)

10 Potenza (n. 2 domiciliati a Picerno)

2 Ruoti

1 Tito

1 Tolve

2 Vaglio di Basilicata

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata:

1 Campania (domiciliato a Tito)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 666

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 650

DECEDUTI RESIDENTI N. 569

GUARITI RESIDENTI N. 25.154a

