AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 25 nuovi Positivi Lucani e nessun decesso! Ecco i dati completi Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 21.12.2020.

Report dati processati in data 20 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 610

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 29

Tamponi negativi: 581

RICOVERATI N. 99

GUARITI TOTALI N. 61

DECEDUTI: 0

POSITIVI TOTALI N. 29

25 positivi residenti:

6 Avigliano

1 Brindisi di montagna (domiciliato a Potenza)

1 Genzano di Lucania (domiciliato a Potenza)

1 Ginestra

5 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Palazzo San Gervasio

4 Potenza

4 Stigliano

1 Tolve

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

4 Puglia

Guariti residenti in altra Regione/ Estero domiciliati in Regione Basilicata: 6

1 Abruzzo (domiciliato a Venosa)

1 Campania (domiciliato a Lavello)

3 Puglia (1 domiciliato a Venosa, 2 a Lavello)

1 Romania (domiciliata a Lavello)

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 55

1 Accettura (domiciliato a Venosa)

1 Brienza

1 Calvello

2 Lagonegro (di cui 1 domiciliato a Potenza)

8 Lauria

14 Lavello

3 Maschito

5 Matera

1 Melfi

2 Montemilone

2 Pignola (1 domiciliato a Potenza)

3 Policoro

2 Potenza (di cui 1 domiciliato a Forenza)

1 Rapolla (domiciliato a Venosa)

4 Ripacandida

1 Roccanova

1 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Valsinni

1 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.792

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.693

DECEDUTI RESIDENTI N. 216

GUARITI RESIDENTI N. 3.742a

