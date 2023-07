A Tricarico va in scena “Rock Scotellaro” con Dino Paradiso e testi di Raffaele Nigro! Ecco quando

“Rock Scotellaro” a Tricarico.

Spettacolo prodotto da Fondazione Appennino Ets con testi di Raffaele Nigro, interpretato da Dino Paradiso, Manuel Brando (Krikka Reggae) e musiche di Giocondo Margarita a 100 anni dalla nascita del sindaco-poeta di Tricarico.

Dopo la presentazione avvenuta a Montemurro il 18 Giugno scorso, la “prima” di Rock Scotellaro, lo spettacolo prodotto da Fondazione Appennino, si terrà a Tricarico, Martedì 25 Luglio, nel piazzale antistante la Torre Normanna con inizio alle 21:00.

Lo spettacolo è realizzato a 100 anni dalla nascita del sindaco-poeta di Tricarico (MT), con il testo di Raffaele Nigro messo in scena da Dino Paradiso, canzoni del compositore Giocondo Margherita interpretate da Manuel Brando (frontman della Krikka Reggae).

A Tricarico sarà la prima piazza in cui verrà messo in scena lo spettacolo per rendere omaggio a Scotellaro e ad una comunità che ne ha rappresento la culla di una parte importante del meridionalismo.

Ha dichiarato Piero Lacorazza, il direttore della Fondazione Appennino:

“L’idea di questo spettacolo è nata da un’esigenza che, a partire dalla circostanza del centenario dalla nascita del sindaco-poeta, voleva alimentare uno spazio di riflessione critica sull’attualità.

Questa necessità si avvertiva e si avverte, per la fragilità di pensieri ed azioni che sostengono le comunità a prendere in mano il proprio destino.

Per questo Scotellaro oggi diventa Rock: radici solide e stabili come una roccia non sradicabili dal vento della omologazione e della retorica, dal pensiero imposto dalla globalizzazione e dalle selvagge regole del mercato.

É un modo in cui intendiamo fare e produrre cultura”.

Ecco la locandina.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)