A Policoro, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico e in questi altri comuni controllate 82 persone! Ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri

La scorsa settimana, i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno svolto dei particolari servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi di ritrovo dei giovani, tra cui anche minorenni.

Le pattuglie dell’Arma impegnate nella specifica attività, anche attraverso posti di controllo dislocati lungo le vie del centro dei 9 comuni ricadenti nel territorio della Compagnia (Policoro, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Valsinni, Colobraro, Tursi e San Giorgio Lucano), hanno effettuato numerose verifiche sui conducenti di auto e nei luoghi di aggregazione di giovani.

Al termine dei controlli, venivano segnalate alla Prefettura di Matera 5 persone che, controllate in distinte circostanze sia in orari diurni che serali e notturni, venivano trovate in possesso di sostanze stupefacenti per esclusivo uso personale.

Nel corso del servizio, venivano posti in sequestro amministrativo complessivamente 12 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina.

Sono state identificate complessivamente 82 persone, controllati 65 veicoli, elevate 23 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo di 7.865,00 Euro ed il ritiro di 4 patenti.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Policoro, finalizzata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.