A Policoro nuovo servizio offerto dall’ATER di Matera. Ecco di cosa si tratta

Gli assegnatari di case popolari della fascia jonica e dei comuni interni della Provincia di Matera potranno ora contare su un nuovo servizio offerto dall’ATER di Matera per facilitare il disbrigo di pratiche tecniche e amministrative concernenti gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.

Uno sportello per l’inquilino sarà attivo da febbraio, un giorno alla settimana, presso il comune di Policoro per fornire assistenza agli utenti che ne hanno bisogno.

Lucrezia Guida, Amministratore Unico dell’ATER Matera, dichiara:

“L’obiettivo di questo sportello è quello di garantire agli assegnatari di case popolari un accesso alle informazioni e un supporto specifico per la gestione delle loro abitazioni attraverso un presidio fisso dell’Ente sul territorio che consenta loro di ridurre i disagi di tipo logistico e al contempo ridurre tempi e costi per l’accesso agli sportelli della sede dell’Ente, soprattutto in questo periodo di crisi.

Gli inquilini, infatti, potranno presentare domande e ricevere assistenza sulla loro situazione direttamente allo sportello di Policoro, che sarà presidiato da personale messo a disposizione direttamente dall’ATER di Matera.

L’attivazione di questo sportello è stata possibile grazie alla sinergia con il Comune di Policoro che ha messo a disposizione i relativi locali.

È un passo importante per garantire agli assegnatari di case popolari dei comuni dell’entroterra materano e della fascia jonica un’assistenza immediata.

Ci si aspetta che questo sportello aiuti a risolvere i problemi amministrativi e tecnici, dimostrando, ancora una volta, la vicinanza dell’ATER Matera e l’impegno continuo a migliorare la qualità della vita degli inquilini delle case popolari”.

Inoltre, l’apertura dello sportello offre un’opportunità per gli assegnatari di case popolari di interagire con gli operatori del settore e di sviluppare una relazione di fiducia con l’Ente.

Lo sportello sarà attivo un giorno alla settimana al piano 1° della sede comunale in piazza Moro a Policoro.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)