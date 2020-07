A Policoro nuova struttura per disabili: “La bellezza di un mare alla portata di tutti”. Ecco le foto

La giunta comunale di Policoro (MT) mette in campo nuovi interventi per abbattere le barriere architettoniche che ancora oggi rendono difficoltoso l’accesso alle spiagge per gli utenti diversamente abili.

Come fa sapere il Vicesindaco Gianluca Marrese:

“Sono state realizzate, per la prima volta sulla Duna attrezzata di Policoro, le rampe per l’accesso dei disabili alle spiagge libere.

Di questo voglio ringraziare pubblicamente il consigliere Pasquale Carrera per la sensibilità e l’attenzione mostrata nei confronti di un mondo, quello dei disabili, che ha bisogno delle giuste attenzioni da parte delle Istituzioni.

La bellezza di un mare alla portata di tutti”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)