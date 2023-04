A Policoro atlete della pallavolo giovanile provenienti da Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia! Ecco l’evento in programma

Settimane intense per la pallavolo giovanile lucana impegnata con il Club Italia prima per un appuntamento di qualificazione maschile nazionale e poi con il progetto Club Italia al Sud.

Dal 27 marzo al 2 aprile si è svolto un nuovo appuntamento del Club Italia Allargato presso il centro Giulio Onesti di Roma dedicato alle rappresentative regionali dell’Alto Adige e della Basilicata.

L’obiettivo della FIPAV è quello di migliorare il livello tecnico delle singole regioni e di accelerare il processo di formazione dei giocatori nelle categorie giovanili.

In corso di svolgimento invece la tappa lucana del Club Italia del Sud, progetto sperimentale della Fipav dedicato alle regioni meridionali, che da lunedì scorso e fino a sabato 8 aprile sarà a Policoro.

Il progetto, ideato dal settore femminile delle squadre nazionali, consiste in una serie di iniziative dedicate alla qualificazione sia di giovani atlete sia dei loro tecnici.

Policoro è sede del quarto appuntamento della stagione, uno stage di allenamento in cui sono state convocate atlete nate fra il 2006 e il 2009 di Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, che saranno allenate dallo staff della nazionale coordinato dal Direttore Tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli e dal tecnico federale Pasquale D’Aniello.

Tra le convocate le lucane Alessandra Cappiello (Livinvolley Potenza), Yara Grappasonni e Gaia Maria Grappasonni (Volley Matera).

L’obiettivo dello stage è favorire il percorso di crescita delle atlete e coinvolgere i tecnici delle regioni del sud nello stesso progetto tecnico che ha portato le nazionali giovanili femminili ad una serie di successi nelle manifestazioni internazionali come mai avvenuto in passato.

Per favorire la possibilità di svolgere allenamenti di qualità elevata, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Policoro, è stato predisposto un doppio campo di gioco all’interno del PalaOlimpia che sarà la struttura che ospiterà gli allenamenti.

Il programma di massima prevede sedute di allenamento a gruppi differenziati dalle 9 alle 12,30 alla mattina e dalle 16,00 alle 20,00.

Domani workshop con i tecnici della Basilicata e un incontro amichevole.

Formulati anche i complimenti per la convocazione nella nazionale Under 19 maschile per lo schiacciatore della Rinascita Volley Lagonegro Mohamed Azaz El Said che è tra i 14 azzurrini selezionati da coach Michele Zanin per il torneo Cornacchia World Cup che si svolgerà dal 7 al 10 aprile a Pordenone.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)