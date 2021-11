A Pisticci pericoloso incidente stradale! Le foto

Francesco Di Benedetto, commissario cittadino di FdI a Pisticci, denuncia un incidente avvenuto stamane nell’area industriale di Pisticci scalo.

Ecco nei dettagli:

“Stamane, poco, prima delle ore 8:00, un autoveicolo in uscita dal cavalcavia che dalla SS 407 Basentana, immette nel Comparto C, ignorando il limite di velocità di 30 km/h, ha investito il veicolo di una dipendente della ECOWASH, impegnato in una manovra di parcheggio.

Fortunatamente, entrambi i conducenti, a parte lo spavento e qualche leggera contusione, non hanno lamentato danni maggiori apparenti.

Le vetture, invece, hanno entrambe riportato pesanti danni, tanto da richiedere, per la loro rimozione, l’intervento del carroattrezzi.

Cosa dire?

Che l’automobilista proveniente dal cavalcavia avrebbe dovuto rispettare il limite di 30 km/h?

Sicuramente.

Però non possiamo non considerare la circostanza che, se il Consorzio Industriale di Matera avesse fatto un attento e serio studio delle criticità interessanti le strade del Comparto C, in occasione del rifacimento ultimo della segnaletica, avrebbe dovuto, soprattutto laddove vi sono lunghi rettilinei stradali, come nel luogo in cui stamane è avvenuto l’incidente, installare, unitamente alla segnaletica verticale indicante i limiti di velocità, i cosiddetti ‘dissuasori di velocità’.

La vita delle persone, di tutte le persone, non può dipendere dalla negligenza di alcuno.

Ci auguriamo, pertanto che il Consorzio industriale, risolva quanto prima il problema testé segnalato“.

Ecco alcune foto dell’incidente e della situazione denunciata.

