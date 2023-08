A Montescaglioso tutto pronto per il concerto di Edoardo Bennato! I dettagli

La Città dell’Abbazia festeggia il Santo Pellegrino di Montpellier con un sottofondo di luci e colori regalate dalle maestose luminarie che adornano piazza Roma e le vie del centro storico.

Ma la bellezza di questa festa così sentita non finisce qui.

Non a caso la cavalcata del Clero preceduta dai Cavalieri di San Rocco che fanno da cornice al monumentale Carro Trionfale trainato da sette cavalli conferiscono alla processione del 20 Agosto quell’unicità tale da renderla una tra le feste più suggestive di tutto il mezzogiorno.

Una festa patronale che accende le sue prime luci dal 31 Luglio con il tradizionale rito dell’asta del carro per poi concludersi il 28 Agosto con la messa di ringraziamento a San Rocco alle ore 8.30 e il tradizionale sparo della batteria.

Montescaglioso si appresta quindi a vivere tra devozione e concerti di piazza uno dei momenti più attesi e più sentiti della regione e del sud Italia.

San Rocco divenne patrono della Città intorno al 1684, ma la chiesa del Santo esisteva già sin dalla seconda metà del 1550.

Nel 1843, poi, venne eretto l’obelisco nella centralissima Piazza Roma, in segno di gratitudine a San Rocco, a cui la città attribuì la sua preservazione dalla peste, diffusasi nel Regno di Napoli nel corso del XVII secolo.

Nel 1907, poi, il popolo montese consacrò la targa di marmo, posta alla base dell’obelisco, a cinquant’anni esatti dal tremendo terremoto del 16 dicembre 1857.

Quella di Montescaglioso è una delle feste patronali più sentite in Basilicata.

Le festività patronali si svolgono con riti e appuntamenti ormai codificati da tempo.

Le celebrazioni religiose e civili si svolgono durante il mese di Agosto, quando i molti emigranti rientrano per partecipare a queste celebrazioni.

Ma è il 20 Agosto il giorno che Montescaglioso dedica interamente al suo santo patrono San Rocco.

La Festa di San Rocco è una festa religiosa ed un momento socioculturale molto importante.

Viene vissuta con molta fede sia dai cittadini che dai fedeli che raggiungono Montescaglioso da tutta la Basilicata.

La mattina, dalla Chiesa Madre, al termine della celebrazione eucaristica, si snoda la lunga processione tradizionale che tocca i punti più suggestivi del centro storico fino ai rioni nuovi, concludendosi nelle prime ore pomeridiane, sempre nella Chiesa Madre.

In serata, invece, dal convento dei Padri Cappuccini, la statua di San Rocco “del carro” viene issata sul Carro trionfale e trainata da sette maestosi cavalli, adornati a festa per l’occasione, che tirano lo splendido manufatto percorrendo uno storico tracciato rimasto immutato negli anni, fino alla piazza centrale dove il Santo viene riportato nella sua Chiesa d’appartenenza.

La sfilata inoltre è preceduta dalla tradizionale cavalcata del clero che vede presenti a cavallo diversi seminaristi e sacerdoti sia montesi che della Diocesi.

In nottata, al termine dell’esibizione delle migliori bande musicali in cassa armonica, lo spettacolo pirotecnico.

La giornata del 21 agosto come da tradizione e dedicata al cantante con il concerto in piazza Roma.

Quest’anno il comitato ha scelto il cantautore Napoletano di fama Internazionale Edoardo Bennato che si esibirà sul palco di piazza Roma dalle ore 22 .

Ecco il programma.

SABATO 19 AGOSTO

FESTA IN ONORE DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

Ore 08.30: Arrivo e giro cittadino del Gran Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana

Ore 09.00: Santa Messa in Chiesa Madre

Ore 11.00: Matine’ in Abbazia

Ore 19.30:S. Messa Solenne in Chiesa Madre

Ore 20.30: Solenne processione in onore di Maria SS Assunta in Cielo per le principali vie cittadine

Ore 22.30: Concerto in cassarmonica del Gran Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana

DOMENICA 20 AGOSTO

GIORNO DELLA GRANDE FESTA IN ONORE DI SAN ROCCO

Ore 08.00: Lancio di colpi oscuri

Ore 09.00: Deposizione della corona di alloro e preghiera per tutti i caduti in Piazza del Popolo

Ore 09.00: Solenne Pontificale presieduto da S. Ecc.Rev.ma. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Al termine della solenne concelebrazione sarà impartita la Benedizione Papale con l’indulgenza.

Ore 10.30: Solenne processione in onore di San Rocco accompagnata dal Gran Concerto Città di Montescaglioso A.G.M.L. e dal Gran Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana.

Ore 20.00: Processione in onore di San Rocco sul Carro Trionfale accompagnata dalla tradizionale cavalcata del clero e dalla cavalcata dei Cavalieri.

Ore 00.30: spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta Piromagia e offerto da Do.Mi.Ro.Distribuzioni S.r.l.

LUNEDÌ 21 AGOSTO

Ore 22.00 Piazza Roma, Edoardo Bennato in Concerto

DOMENICA 27 AGOSTO OCTAVA DIES

Ore 19.30: S. Messa solenne in Chiesa Madre

Ore 20.30:Processione di rientro di San Rocco nella sua chiesa accompagnata dal Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso

A.G.M.L.

LUNEDÌ 28 AGOSTO

Ore 09.00: Santa Messa di ringraziamento a conclusione delle feste patronali nella chiesa di San Rocco.

