A Montalbano Jonico non sono lasciati soli i commercianti, artigiani e piccole imprese in difficoltà! Ecco l’aiuto solidale

Domani, 16 Giugno 2021 alle ore 19:30, Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” e don Basilio Gavazzeni, Presidente della Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” saranno a Montalbano Jonico (MT), presso Lotus Café, in Via Eraclea N. 28, per parlare di legalità, al fine di prevenire il sovraindebitamento, l’usura e l’estorsione.

Parteciperà all’incontro il Vice Sindaco, Giuseppe Disanzo, e l’Amministratore della Soc. Extinguo srl, Vincenzo Malfa, impegnato da tempo ad assistere persone, famiglie e imprese in difficoltà economiche.

L’Associazione Famiglia e Sussidiarietà dal 6 Febbraio 2021 ha attivato nel Comune di Montalbano Jonico (MT) uno sportello sul sovraindebitamento per dare informazioni e assistenza a tutti quei cittadini che per ragioni differenti di tipo economico e sociale, si trovano a dover affrontare un problema di sovraindebitamento.

Numerose sono le famiglie e in particolar modo le piccole imprese, commercianti e artigiani, che a causa della crisi economica e aggravata dal Covid-19 non riescono più a pagare le bollette delle utenze domestiche, le rate dei mutui, rate di finanziamenti andando così incontro all’esclusione dal circuito legale del credito, l’iscrizione nel registro dei cattivi pagatori e la conseguente messa all’asta di beni immobili.

Per fronteggiare tali situazioni oltre a intervenire con piccoli contributi a fondo perduto, l’Associazione Famiglia e Sussidiarietà e la Fondazione Lucana Antiusura garantiscono un prestito attraverso le banche convenzionate e offrono un servizio gratuito per orientare i cittadini, consumatori, famiglie e imprenditori, in merito alla Legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento, che consente di avviare un percorso per facilitare il risanamento dei debiti.

Obiettivo delle due precitate Associazioni è anche quello di attivare sul territorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Organismo di Composizione della Crisi che è di fondamentale importanza per le procedure di sovraindebitamento.a

