A Metaponto lido e a Valsinni al via le Giornate Ecologiche per ripulire dai rifiuti abbandonati il territorio!

Tante adesioni in Basilicata per le Giornate Ecologiche promosse dalla Rete Associativa Terzo Settore EPLI – Ente Pro Loco Italiane Aps in programma dal 5 al 7 luglio 2024 con centinaia di volontari impegnati su tutto il territorio nazionale e lucano.

Sono 9 gli eventi programmati nei comuni lucani di:

Barile (Pz),

Valsinni (Mt),

Venosa (Pz),

Metaponto Lido – Bernalda (Mt),

Montemilone (Pz),

Albano di Lucania (Pz),

Maschito (Pz),

Savoia di Lucania (Pz),

Campomaggiore (Pz)

che vedranno le Pro Loco e gli enti di terzo settore realizzare manifestazioni per contribuire a rendere i territori più sostenibili e per offrire l’opera dei volontari al servizio delle comunità.

Le Giornate Ecologiche lucane rientrano nel progetto nazionale #prolocosostenibile2030 promosso da Ente Pro Loco Italiane e sono realizzate in collaborazione con l’Associazione Eventi Green con il patrocinio dell’UNCEM – Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane, fa sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale della Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane, Rocco Franciosa il quale sottolinea:

“ringraziamo per la straordinaria sensibilità i tanti volontari Pro Loco e degli enti di Terzo Settore coinvolti e per la preziosa collaborazione i Sindaci e le Amministrazioni comunali.

Una buona adesione per la prima edizione delle Giornate Ecologiche delle Pro Loco Italiane che ci vedrà coinvolti attivamente per realizzare una serie di manifestazioni che coinvolgeranno sia la provincia di Potenza che quella di Matera per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, il corretto smaltimento dei rifiuti, il contrasto all’abbandono dell’immondizia e l’amore per la natura”.

Ecco gli appuntamenti previsti in Basilicata dal 5 al 7 luglio 2024:

Pro Loco Barile Aps con Fidas donatori sangue Barile Odv e Comune di Barile Venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 17 raduno in piazza Dalla Chiesa per la Passeggiata Ecologica in Via delle Cantine Barile (Pz);

Associazione La Bella Gioventu’ e Associazione Crescere Insieme con il Comune di Valsinni venerdì 5 Luglio 2024 dalle ore 18 Centro Storico Valsinni (Mt);

Associazione Venosa Città della Cultura Venerdì 5 e Sabato 6 luglio 2024 ore 8 parco giochi e parcheggio belvedere Castello Pirro del Balzo Venosa (Pz);

Pro Loco Montemilone in collaborazione con il Vab e il Comune di Montemilone sabato 6 luglio 2024 ore 17 presso Santuario Madonna del Bosco Montemilone (Pz);

Pro Loco Albano di Lucania sabato 6 luglio 2024 ore 9.30 presso area “Belvedere” Bosco di Albano di Lucania (Pz);

Pro Loco Salviamo Aps domenica 7 luglio 2024 ore 9 presso Piazza Plebiscito Savoia di Lucania (Pz);

Ente Pro Loco Maschito Aps domenica 7 luglio 2024 ore 8 partenza da via Estramurale Maschito (Pz);

Pro Loco Campomaggiore domenica 7 Luglio 2024 ore 9 presso Villa comunale Campomaggiore (Pz).

Conclude Rocco Franciosa:

“Quest’anno la tappa regionale delle Giornate Ecologiche delle Pro Loco Italiane promossa da Ente Pro Loco Basilicata con Associazione OCCSE della Magna Grecia in collaborazione con Associazione Metapontum Odv e CEA Bernalda e Metaponto si svolgerà sabato 6 luglio 2024 dalle ore 9 con raduno dei partecipanti presso Piazza Alessidamo Metaponto Lido Bernalda (Mt).

L’Ente Pro Loco Italiane ha distribuito alle Pro Loco e agli Enti di Terzo Settore aderenti il materiale necessario (guanti, sacchetti, cappellini e magliette) e il vademecum realizzato dall’Associazione Eventi Green con le opportune indicazioni per svolgere in maniera sicura ed efficace una corretta attività in stretta sinergia con i Comuni”.