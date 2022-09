Matera baciata dalla fortuna.

Agipronews ha reso noto che nella nostra città nel concorso del 27 settembre, un fortunato giocatore ha centrato una vincita pari a 27.360 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 793,6 milioni dall’inizio dell’anno.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)