A Matera una casa per le donne in difficoltà. Ecco tutti i dettagli del progetto

A Matera oggi è stata inaugurata una casa destinata alle donne che vivono in difficoltà economica.

La casa, allestita e gestita dalla Caritas, è stata realizzata in onore di Anna Carla, una giovane materana scomparsa qualche anno fa i cui genitori hanno voluto ricordarla con un gesto concreto.

Parla la direttrice della Caritas di Matera, Anna Maria Cammisa:

“La casa in memoria di Anna Carla nasce dalla risposta ad un bisogno prevalente qui a Matera e anche nella Diocesi, ovvero una risposta alle donne che si trovano in una situazione di difficoltà abitativa.

Non l’avevamo, avevamo quella per ragazzi ma non quella per le donne.”

La casa si compone di 4 stanze con bagno, un’area comune con cucina, soggiorno, lavanderia e anche un piccolo appartamento che potrà ospitare una famiglia.

Il progetto è stato favorito anche dalla disponibilità dei Padri Rogazionisti che hanno messo a disposizione lo stabile e in cui potranno trovare ospitalità fino a 15 persone in particolar modo mamme con bimbi, per il tempo necessario al recupero di una propria indipendenza economica.

Il Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Vescovo di Matera-Irsina, vede l’opera di Dio in questa bellissima opera.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)