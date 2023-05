A Matera un grande momento di preghiera per porgere tutti insieme il nostro saluto alla sacra effige della Madonna della Bruna! Ecco quando

L’associazione “Maria Santissima della Bruna” invita i fedeli:

“Domenica 21 maggio, al termine dei festeggiamenti in onore del santo patrono Eustachio, ti aspettiamo in piazza San Francesco d’Assisi alle ore 12:30 per vivere un grande momento di preghiera e per porgere tutti insieme il nostro saluto alla sacra effige della Madonna della Bruna, in partenza per la peregrinatio a Viggiano“.

Peregrinatio della Madonna della Bruna a Viggiano, 21-27 maggio 2023

Di seguito il programma e le informazioni per partecipare a questo grande momento di devozione.

PROGRAMMA

Domenica 21 maggio

Piazza San Francesco d’Assisi – Matera, h 12:30

“Saluto a Maria”. Momento di preghiera per porgere il saluto dei fedeli alla sacra effige della Madonna della Bruna, in partenza per Viggiano.

Piazza Papa Giovanni XXIII – Viggiano

h 17:30, accoglienza della sacra effige della Madonna della Bruna. A seguire, processione per le vie principali di Viggiano fino alla Basilica Pontificia.

h 19:00, Santa Messa presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano – Marsiconuovo.

Lunedì 22 – venerdì 26 maggio

Basilica Pontificia – Viggiano

h 18:00, recita del Santo Rosario meditato

h 18:30, Santa Messa

Sabato 27 maggio | PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

Piana Bonocore, h 10:30: raduno dei fedeli dell’Arcidiocesi Matera-Irsina

Preghiera della Via Crucis (il tragitto dalla Piana al Santuario del Sacro Monte è di circa 1 chilometro e mezzo)

Santuario del Sacro Monte di Viggiano: visita alla Madonna di Viggiano

Piana Bonocore, pranzo al sacco.

Sagrato della Basilica Pontificia, h 17:30: Santa Messa: presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo Matera-Irsina, animata dal coro diocesano Signum Magnum.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, processione della sacra effige della Madonna della Bruna per le vie principali di Viggiano, fino a piazza Papa Giovanni XXIII. Rientro della sacra effige a Matera.

Piazza San Francesco d’Assisi, Matera, h 23:00: accoglienza della sacra effige della Madonna della Bruna a conclusione della Peregrinatio (si invitano i devoti della Madonna della Bruna a vivere questo momento di accoglienza e devozione).a

