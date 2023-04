A Matera un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia della Basilicata. Ecco l’iniziativa in programma

Il racconto dell’ascesa e del declino della borghesia materana è il tema dell’ultimo lavoro di Alfonso Pontrandolfi, intitolato La Terra, che sarà presentato Lunedì 24 aprile 2023 alle ore 18.30 nella sede del Circolo La Scaletta in Via Sette Dolori 10 a Matera.

La serata sarà articolata in due momenti di conversazione con l’autore:

il primo, sarà dedicato al suo volume, dialogherà con lui l’architetto Lorenzo Rota;

il secondo avrà come argomento la mobilitazione del territorio, negli anni 70, contro l’insediamento nel Metapontino della Liquichimica, uno stabilimento per la produzione di bioproteine.

A confrontarsi con Pontrandolfi sarà Raffaello de Ruggieri.

Modererà i dialoghi la professoressa Anna Pagliei.

Già sindaco di Matera e presidente del Circolo La Scaletta, protagonista della scena politica e sociale della regione, di cui ha raccontato le vicende contemporanee svelando spesso retroscena e particolari inediti, Pontrandolfi affronta nel suo libro un tema essenziale per la conoscenza della condizione socioeconomica di Matera dalla seconda metà del Settecento alla prima metà del Novecento.

Un’accurata ricerca che ricostruisce l’evoluzione della proprietà fondiaria e il ruolo dei beni ecclesiastici, acquisiti dallo Stato nella seconda metà dell’Ottocento, nell’affermazione di una nuova classe dirigente e nella sua sua successiva caduta seguendo il filo storico dell’Italia post unitaria e fascista, e le trasformazioni seguite all’istituzione della Provincia di Matera e alla nascita di un ceto impiegatizio e delle libere professioni che ha segnato il futuro della città.

Ne scaturisce una ricostruzione particolarmente efficace delle dinamiche e delle trasformazioni che hanno interessato la società materana e delle successive evoluzioni della sua classe dirigente, utile anche per una più completa valutazione delle sue attuali condizioni.

Nella seconda parte delle conversazioni saranno approfonditi gli aspetti controversi della vicenda della Liquichimica, un progetto che negli anni ’70 avrebbe potuto cambiare per sempre il volto della Basilicata.

Un investimento pubblico-privato da centinaia di miliardi di lire e un’occupazione stimata di 10mila addetti per la produzione di proteine derivate dal petrolio.

Avrebbe dovuto insediarsi lungo l’asse basentano-metapontin, trasformando in un petrolchimico quella che in quegli anni veniva definita la California del Sud Italia, ma fu fermato dalla ferma opposizione del territorio poco prima che il progetto saltasse per la scoperta della cancerogenicità dei prodotti.

La vicenda sarà dibattuta da Pontrandolfi (in quel periodo presidente de La Scaletta) e da Raffaello de Ruggieri, due dei protagonisti principali di quella vittoriosa battaglia.

Sottolinea il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi:

“Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia della Basilicata, quello di lunedì che abbiamo voluto organizzare in un momento delicato per la vita del nostro territorio in cui il ricordo delle battaglie del passato, che hanno visto La Scaletta sempre in prima linea, dev’essere da esempio per lavorare alla costruzione di un’idea sostenibile e moderna della Basilicata”.

