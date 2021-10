A Matera Uccio De Santis, il re delle barzellette! I dettagli

Sarà Uccio De Santis l’ospite domani alle ore 11:00, del mercato di Campagna amica a Matera.

Il famosissimo attore, comico e cabarettista pugliese visiterà la struttura nel suo secondo giorno di riapertura, tra i numerosi stand che ogni fine settimana propongono il meglio dei prodotti agroalimentari lucani e a km zero di stagione, selezionati con cura, freschi e di origine controllata e garantita.

Il re delle barzellette, reduce dalle riprese dei cortometraggi della nuova serie di “Mudù”, non si risparmierà per foto e selfies.

Il presidente provinciale della Coldiretti, Gianfranco Romano, spiega:

“Con la presenza di Uccio De Santis vogliamo confermare l’attenzione della confederazione agricola per il mercato coperto della Città dei Sassi.

Nelle prossime settimane punteremo ad arricchire l’offerta dei prodotti agroalimentari, soprattutto in vista delle festività natalizie.

Ma non solo, oltre a dedicarci alla vendita, nel mercato continueremo ad organizzare iniziative, come quella di domani, feste a tema dedicate alla stagionalità, attività di fattoria didattica per scuole e famiglie dove i bambini possono giocare e imparare la campagna, i ritmi della natura, il rispetto dell’ambiente” .

Di seguito la locandina con i dettagli.

