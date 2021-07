A Matera staffettisti in sella a biciclette e carrozzine olimpiche nel nome di Alex Zanardi! Le foto

Questo pomeriggio ha fatto tappa a Matera “Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta nata per volontà di Alex Zanardi e degli atleti di Obiettivo3.

In questa edizione sono 70 gli staffettisti che hanno deciso di passarsi di mano quel testimone ricevuto lo scorso anno dal loro capitano Zanardi, in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche e che affrontano il caldo, la fatica delle salite e dei tanti chilometri da macinare, evocando quel mantra da lui più volte impartito: non mollare mai!

Alla partenza da piazza Vittorio Veneto con destinazione Laterza, l’atleta Maurizio Preziosa è stato accolto dall’assessore allo Sport, Giuseppe Sarli, e dal presidente della Federazione ciclistica, Carmine Acquasanta.

