A Matera ritorna l’acqua: ecco gli aggiornamenti per scuole e uffici

Terminati i lavori di riparazione della condotta idrica adduttrice in C.da Trasano e con la ripresa graduale dell’erogazione idrica, l’emergenza determinatasi a partire da sabato 12 aprile 2025 può dirsi finalmente conclusa.

Acquedotto Lucano fa sapere:

“Sebbene consapevoli dei disagi che la città ha dovuto affrontare, anche per la presenza di numerosi turisti, si esprime un sentito ringraziamento al senso civico con cui tutti e ciascuno hanno affrontato le criticità determinate dal grave inconveniente, risolto in tempi celeri, lavorando anche di notte da Acquedotto Lucano che, nonostante la complessità dell’intervento, ha ridotto al minimo le ovvie difficoltà registrate.

Strategico è stato l’apporto di Acquedotto Lucano, in sinergica collaborazione con la Protezione Civile Regionale, attraverso la dislocazione sul territorio cittadino di 12 autobotti che hanno garantito senza sosta per l’arco dell’intera giornata l’approvvigionamento dei cittadini e l’approvvigionamento dell’Ospedale, della casa Circondariale e delle RSA presenti in città.

Un ringraziamento quindi per l’attenzione con cui sono stati presi in carico problemi e segnalazioni attraverso un raccordo stretto e particolarmente efficace.

Un ringraziamento, non disgiunto dalla consapevolezza dell’impegno profuso dai volontari di Protezione Civile e dalla Polizia Locale diretti con grande capacità dal Comandante – dott. Milillo – e dai funzionari della Protezione Civile del Comune di Matera.

Un ringraziamento particolare al Prefetto e al suo Vicario che hanno costantemente seguito l’emergenza locale anche con una importante azione di raccordo delle amministrazioni statali sul territorio.

È evidente che, come espressamente indicato, con oggi cessa l’efficacia delle due ordinanze commissariali adottate nella giornata di ieri di chiusura delle scuole e di tutti gli uffici pubblici.

La chiusura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) sarà disposta alla effettiva cessazione di ogni emergenza”.