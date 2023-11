A Matera la raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro! L’iniziativa

Da 29 anni I Giorni della ricerca informano il pubblico su prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

Un ricco programma di iniziative e appuntamenti che invita tutti a partecipare attivamente, a conoscere i nuovi traguardi della scienza e a sostenere concretamente i circa 6mila ricercatori AIRC al lavoro per avvicinare sempre di più la ricerca alla cura per tutti i tipi di cancro.

Dal 5 al 12 novembre tornano I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC, otto giorni nei quali RAI e AIRC informano e sensibilizzano il pubblico sull’importanza della ricerca sul cancro.

Uno straordinario esempio di servizio pubblico che da 29 anni porta nelle case degli italiani la corretta informazione sul tema “cancro” e raccoglie donazioni per finanziare progetti innovativi e programmi di formazione e specializzazione per i giovani talenti della scienza del nostro Paese.

È questo il messaggio che Fondazione AIRC vuole trasmettere nei Giorni della Ricerca per ribadire la centralità della scienza e l’impegno a sostenere seimila ricercatori per arrivare a cure più efficaci per tutti i pazienti.

La ricerca è un motore sempre acceso che si traduce in vite salvate come testimoniano i dati: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa.

Eppure, il cancro rimane una emergenza: in Italia solo lo scorso anno sono stati diagnosticati 390mila nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno.

Per otto giorni, RAI e AIRC uniscono le forze in una campagna d’informazione che coinvolge tv, radio, testate giornalistiche, web e social.

Il palinsesto racconta i risultati della ricerca per la cura del cancro e le sfide del futuro attraverso le storie di ricercatori, medici, volontari e di donne e uomini che hanno affrontato la malattia, invitando il pubblico a partecipare da protagonista con una donazione al 45521 o su airc.it

I volontari AIRC tornano in 2mila piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 13 euro.

Parallelamente la distribuzione sarà attiva anche nelle filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it Tutte le informazioni sulla distribuzione sono aggiornate in tempo reale su airc.it

DONIAMO ORA PER TRASFORMARE PIU’ RAPIDAMENTE LA RICERCA IN CURA POSSIAMO SOSTENERE AIRC E I SUOI SEIMILA RICERCATORI CHIAMANDO ORA DA TELEFONO FISSO o MANDANDO UN SMS AL 4 5 5 2 1 oppure su AIRC.IT

L’11 e il 12 novembre AIRC sarà presente nelle seguenti piazze a Matera:

Sabato 11 novembre

piazza Vittorio Veneto,

Piazza Mulino,

Via Annunziatella, 50.

Domenica 12 novembre

Piazza Mulino,

Piazza Pascoli,

Piazza Vittorio Veneto,

Via Annunziatella, 50,

Via Dante.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)