A Matera incontro di esperti legato a questi temi di salute. I dettagli

In occasione del 10 Ottobre, Giornata mondiale della salute mentale, l’Ordine dei Tsrm e Pstrp (Tecnici sanitari di radiologia medica e Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) di Potenza e Matera con la Commissione d’albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, che fa parte del multi ordine delle professioni sanitarie, organizzano a Matera, alle 17:30 nei locali del Centro Diurno Centro Integrato Polivalente dell’Azienda Sanitaria Locale in via dei Peuceti, un incontro per presentare “Unidiverso Aps”, un’associazione che prende forma dalla collaborazione storica con i servizi di salute mentale del Dipartimento Salute Mentale della Asm.

Nel corso dell’iniziativa è prevista una speciale dedica alla memoria della carissima dr.ssa Catia Caponero (Psichiatra del Centro Salute Mentale di Matera) venuta a mancare nel 2020.

Alla conferenza parteciperanno:

il sindaco di Matera Domenico Bennardi,

la dr.ssa Lucia D’Ambrosio (Direttore del Dsm della Asm),

il dr. Edoardo De Ruggieri (Direttore Uo Centro Diurno e Spdc della Asm),

la dr.ssa Maria Angela Carella (Presidente Unidiverso Aps),

il dr Angelo Colucci (Presidente Commissione d’Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica dell’Ordine Tsrm-Pstrp Potenza-Matera),

il dr Gianleo Iosca (Direttore del Csv Basilicata Matera),

la dr.ssa Chiara Prascina (Presidente Collettivo Donne Matera).

L’evento sarà l’occasione per affrontare i temi legati alla salute mentale attraverso il contributo di esperti che stimoleranno riflessioni sull’importanza della prevenzione e della cura delle persone in un settore a cui andrebbe dedicata maggiore attenzione.

Ha spiegato il presidente della Commissione d’albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica di Potenza e Matera, il dr Angelo Domenico Colucci:

“I professionisti iscritti all’albo sono 30 e del tutto insufficienti per il soddisfacimento del fabbisogno regionale.

Si stima, infatti, che sia coperto appena un terzo del fabbisogno dell’intera regione.

Come commissione d’albo stiamo lavorando per dare ai professionisti sanitari tutti gli strumenti operativi indispensabili per poter fornire adeguati livelli di assistenza ai cittadini e garantire, dunque, ai pazienti la possibilità di fruire di adeguati livelli assistenziali secondo le più aggiornate linee guida e sulla base delle più aggiornate evidenze scientifiche.

In particolare il lavoro dei tecnici della riabilitazione psichiatrica è importante nel rilevare i nuovi bisogni e/o le necessità dei cittadini in particolare dopo la pandemia. L’emergenza sanitaria ha, infatti, avuto conseguenze in particolare sul benessere e sulla salute psichica”.

Ha spiegato la Presidente dell’Ordine dei Tsrm e Pstrp di Potenza e Matera, la dr.ssa Arcangela Lovaglio:

“L’iniziativa promossa con la Commissione d’albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica per celebrare la giornata del 10 ottobre è lodevole tanto più perché presenta una nuova realtà associativa che affianca e affiancherà il delicato compito di assistenza e cura dei pazienti garantendo loro professionalità e, non meno importante, quell’aspetto umano che fa spesso la differenza”.

