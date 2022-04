A Matera in anteprima assoluta l’opera dell’artista romana Pirone a sostegno di tutte le donne vittime di violenza. Ecco i dettagli

Sarà possibile visitare anche domani a Matera, al mercato di Campagna Amica, la prima assoluta della video-installazione dell’artista romana Monica Pirone, inaugurata in mattinata alla presenza dell’assessore comunale, Giuseppe Digilio, e del consigliere regionale Piergiorgio Quarto.

Home Sweet Home è il titolo del lavoro, curato da Maria Rita Delli Quadri, frutto di una lunga ricerca artistica e sociale a cui l’artista si è ampiamente dedicata negli anni e che vede al centro delle sue riflessioni il tema della violenza domestica e della violenza di genere, e dei suoi effetti sulla società.

Il video rimanda suoni e immagini distorte, voci provenienti da quei contesti familiari che sono l’ambiente di indagine dell’Artista, dove la violenza deforma e snatura persone e oggetti domestici, svelandone la doppia natura.

Ha spiegato Monica Pirone:

“La casa, e la cucina in particolare, rappresentano il luogo per eccellenza dell’accoglienza, dell’amore e della familiarità, prototipo assoluto di sicurezza.

Esse, però, si trasformano allo stesso tempo nello spazio dove si annidano rancore e frustrazioni da cui hanno poi origine le più grandi forme di violenza.

Sfondi bianchi si alternano a sfondi grigio scuri, e su di essi si confrontano parole, a tratti amorevoli, ad altri aggressive, e gli stessi utensili assumono valenze opposte: con un’impugnatura diversa, ognuno di essi può assolvere ad una duplice funzione, trasformandosi da oggetto di necessità e cura a fendente”.

La scelta del mercato di Campagna Amica non è affidata al caso.

Ha aggiunto la curatrice Maria Rita Delli Quadri:

“Gli si riconoscono i connotati di luogo dal forte valore simbolico, poiché nella maggior parte dei casi frequentato da donne, ma sopra ogni cosa spazio dove potersi rifornire delle materie prime da trasformare in alimento, attività che esprime, più di ogni altra, forse, la cura verso la famiglia.

Il cibo stesso è uno dei veicoli attraverso cui passano le relazioni e le necessità all’interno del nucleo famigliare, e spesso proprio la scelta del cibo può diventare specchio dei rapporti all’interno dalla famiglia”.

L’evento è stato organizzato da Roma&Roma srl con la collaborazione di Antonietta Tumolo e con il sostegno di Coldiretti Basilicata e del Comune di Matera.

Hanno commentato il presidente dell’organizzazione agricola di Matera, Gianfranco Romano, e il direttore, Pietro Greco:

“Non possiamo che ringraziare l’artista e la curatrice dell’evento per aver scelto il mercato di Campagna Amica a Matera per presentare in anteprima assoluta quest’opera dal forte significato e che ci auguriamo sia di sostegno di tutte quelle donne e di quelle famiglie che vivono una quotidianità di violenza”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)