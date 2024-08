A Matera il cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. I dettagli

Il 23 agosto alle ore 18, presso la Sala Conferenze della Casa di spiritualità S. Anna di Matera, in Via Lanera 14, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, proporrà una riflessione sul contenuto del Salmo 222, un invito a pregare per la pace, quanto mai attuale in questo tempo di conflitti tra nazioni:

Domandate pace per Gerusalemme:

sia pace a coloro che ti amano,

sia pace sulle tue mura,

sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici

io dirò: «Su di te sia pace!».

Per la casa del Signore nostro Dio,

chiederò per te il bene.

Il cardinale Pizzaballa, che il 20 agosto parteciperà a Rimini alla cerimonia inaugurale della 45° edizione del Meeting per l’Amicizia tra i popoli con un intervento su “Per una presenza di pace”, ha accolto volentieri l’invito di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, di portare la sua testimonianza su come sia possibile vivere quando tutto è o sembra perduto e quale sia la sorgente della speranza cristiana.

L’intervento del Card. Pizzaballa, in programma dalle 19 alle 20, sarà preceduto dai saluti del sindaco di Matera Domenico Bennardi e dell’arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e presidente CEB mons. Davide Carbonaro.

Al termine dell’incontro è previsto l’intervento di mons. Caiazzo e il saluto di ringraziamento di fra Antonio Michele Ridolfi, Ministro provinciale della Provincia Salernitano-Lucana dell’Immacolata Concezione OFM che ha contribuito alla realizzazione dell’evento.

La Diocesi di Matera-Irsina fa sapere che l’incontro materano, cui sono state invitate autorità civili, militari e religiose, è un incontro aperto a tutti quelli che vorranno partecipare dall’intera Basilicata, nei limiti della capienza della sala (500 posti).

Di seguito la locandina con i dettagli.