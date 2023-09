A Matera è di scena Medea del regista lucano Riviello. L’appuntamento

Continuano gli incontri relativi alla XXIX edizione del Premio letterario Energheia con un doppio appuntamento mercoledì 6 settembre, in Piazza San Giovanni a Matera.

Alle ore 19.00 lo scrittore svedese Ulf Peter Hallberg, autore de Lo sguardo del flaneur, Il calcio Rubato, Trash europeo e La teoria dei pinguini, dialogherà sul tema: La Vita e il romanzo. Aspetti di finzione e verità, con Sabrina Dragone, Lenny Hallberg, Emma Dubreucq e Lilli Klementz.

Un viaggio in quelle che sono le origini della scrittura per l’autore, dove ogni momento viene concepito con uno sguardo curioso al mondo circostante.

A seguire sarà la volta della piece teatrale scritta e diretta dal regista lucano Roberto Riviello: Eternità del mito. Pazza Medea, con l’interpretazione dell’attrice e psicoterapeuta fiorentina Laura Cioni.

Non è la tragica Medea di Euripide e neppure la Medea pasoliniana ribelle contro la logica del profitto e della modernità.

La Medea di Roberto Riviello viene dopo Freud; dopo Italo Svevo con Zeno Cosini; dopo la signora Frola e il signor Ponza di Pirandello.

Cos’altro potrebbe fare, oggi, questa “Pazza Medea” reclusa in manicomio, se non: Rimuovere, Rimuovere, Rimuovere.

Ulf Peter Hallberg, autore svedese, vive a Berlino dal 1983.

Tra le sue opere pubblicate in Italia da Iperborea, Lo squardo del flâneur 2002, Il calcio rubato 2006, Trash europeo 2013. Hallberg ha tradotto The Arcades Project. Paris, Capital of the 19th Century di Walter Benjamin in Svedese nel 1990; e nel 2016 ha pubblicato due volumi con otto commedie di William Shakespeare.

Insegna scrittura creativa al Corso di Studio in Lingue Nord europee alla Sorbona di Parigi.

Il suo nuovo romanzo, The Messenger from the North, 2023, è stato acquistato dalla casa editrice francese Gallimard.

Roberto Riviello, Laurea in Filosofia del Linguaggio all’Università di Firenze, ha insegnato Letteratura Italiana e Storia in Toscana.

Ha scritto e diretto opere teatrali e cinematografiche per la Rai.

Nel 1999 il suo film: “Il più lungo giorno” ha vinto il Premio del pubblico al Festival di Annecy in Francia.

Lavora con diversi siti che si occupano di arte e cultura italiana.

Di seguito la locandina con i dettagli.

