A Matera chiusa questa scuola perchè non funzionano i riscaldamenti! La comunicazione della Dirigente scolastica

Il dirigente scolastico Magda Berloco ha disposto la chiusura della scuola di piazza degli Olmi a causa del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Ecco la comunicazione completa:

“IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 25 del d.lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del dirigente scolastico

Viste le richieste di intervento urgente inoltrate al Comune di Matera in ordine alla manutenzione e all’accensione dell’impianto di riscaldamento Plesso di P.zza degli Olmi del 29/09/2022, 12/10/2022, 08/11/2022, 09/11/2022 e del 16/11/2022;

CONSTATATO che alle suddette richieste non è seguita alcuna comunicazione ufficiale di risposta né tantomeno intervento risolutore;

Visto l’art. 39 del D.I. 129/2018,

Vista la nota del RSPP all’esito della valutazione delle condizioni di microclima effettuate nel plesso in oggetto;

CONSIDERATO il perdurare della situazione di rischio per la salute degli alunni e del personale scolastico;

VISTA la norma D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

DISPONE

1) La chiusura del plesso di P.zza degli Olmi a decorrere dal 24/11/2022 fino alla messa in funzione dell’impianto di riscaldamento

2) L’eventuale doppio turno in altri plessi dell’istituto comprensivo per la prosecuzione delle attività didattiche in orario pomeridiano a partire dalla data che sarà resa nota con successiva comunicazione, in attesa di intervento del sindaco per altre strutture.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. MAGDA BERLOCO”.

