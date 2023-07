A Marconia di Pisticci nuova materna e nuovo nido: appaltati i lavori! Le foto

A Marconia nuova materna e nuovo nido: appaltati i lavori.

𝟏. Sono prossimi a cominciare a Marconia i lavori per la realizzazione di una 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 e un 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐬𝐢𝐥𝐨 𝐧𝐢𝐝𝐨. L’intervento, del valore di oltre 𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨, interesserà un quadrante compreso tra via Cagliari, via Redipuglia, Via Molise e la continuazione – da realizzare – di via Friuli.

𝟐. La progettazione dei due edifici è stata “coordinata” in modo che entrambi risultino prospicenti su una corte centrale comune. E’ previsto l’utilizzo di materiali innovativi (prevalentemente legno) per garantire migliori caratteristiche di 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐢𝐜𝐚 e di 𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚’.

𝟑. Più in generale, la realizzazione delle due scuole, sarà l’occasione per un intervento di rigenerazione urbana – ideato dal medesimo progettista della materna – che porterà alla nascita di un 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐢𝐬𝐨𝐥𝐚𝐭𝐨 con la previsione di 𝐚𝐫𝐞𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢, 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐠𝐠𝐢 (sia al servizio delle scuole che al servizio del quartiere) e 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐯𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚’ (prolungamento di via Friuli fino a congiungersi con via Cagliari).

Il tutto in una zona che, grazie alla realizzazione nei pressi anche della nuova stazione dei Vigili del Fuoco, verrà a caratterizzarsi come un vero e proprio distretto dei servizi.

Prossimamente un evento pubblico per la presentazione dei dettagli dell’intervento.

