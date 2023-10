A Grassano l’inaugurazione del nuovo Asilo Nido: le foto

Un 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐀𝐬𝐢𝐥𝐨 𝐍𝐢𝐝𝐨 nel comune di 𝐆𝐫𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧𝐨, un servizio socio-educativo con l’obiettivo di dare una risposta ai bisogni di ciascun bambino attraverso un servizio che offre opportunità di crescita fisica, psicologica e di socializzazione all’interno di uno “spazio” educativo che diventi luogo di incontro e di scambio reciproco tra bambini, educatori e famiglie.

Come fa sapere il Sindaco di Grassano, Filippo Luberto:

“Amiche ed amici, condividiamo con voi alcuni scatti della cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido “l’albero azzurro” a cura della società cooperativa Il Puzzle.

Ringraziamo il presidente Giuseppe Bruno e tutti gli operatori e le operatrici de Il Puzzle per il lavoro svolto e per quello che faranno, quotidianamente, per i nostri piccoli.

Presente alla inaugurazione sua Eccellenza Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo che ringraziamo per le bellissime parole espresse nei confronti della “vivacità” della nostra Comunità Grassanese.

Buon lavoro a Voi”.

Queste alcune foto.

