A Ferrandina tutto pronto per la festa dello sport! I dettagli

Venerdì 24 maggio 2024 nella Piazza Plebiscito della città Aragonese (Ferrandina), “Scuola Attiva Junior” organizza “LA FESTA DELLO SPORT” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute, il referente del progetto per la scuola Primaria, il docente di Educazione Fisica ed il Tecnico Sportivo, insieme al referente del progetto per la scuola Secondaria, docenti di Educazione Fisica e Tecnici Sportivi, procederanno con il seguente programma:

Un percorso multi-sportivo e educativo dedicato alle scuole secondarie di I grado, in continuità con il progetto proposto nelle scuole primarie, che consente ai ragazzi di provare tanti sport, divertirsi e adottare uno stile di vita attivo.

Un’iniziativa promossa da Sport e Salute e il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Un progetto che favorisce la scoperta di tanti sport, diversi ed appassionanti, in tutte le classi della scuola secondaria di I grado.

Un’offerta multisportiva coinvolgente, grazie alla partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, e tanto di più.

Promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, utile alla pratica di tutti gli sport.

Consentire un orientamento sportivo consapevole degli alunni, in base alle loro attitudini motorie e preferenze, favorendo l’avviamento e la prosecuzione della pratica sportiva.

Favorire la scoperta di tanti sport diversi ed appassionanti, offrendo anche alle scuole un know-how e strumenti specifici per riproporre le varie discipline, grazie agli insegnanti di Educazione fisica.

Promuovere i corretti stili di vita tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie.

Offrire un servizio sociale alle famiglie, con attività sportiva gratuita per gli studenti, anche in orario pomeridiano, nelle scuole, all’aperto o in altri spazi idonei.

Tutti sono invitati a questa grande festa.

Lo Sport è amore e gioia, oltre che salute e benessere fisico e psicologico.