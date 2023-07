A Ferrandina dal 15 Luglio in poi tante le occasioni di svago e divertimento! Ecco il cartellone degli eventi

Musica, sport, moda, arte, teatro. Estarte 2023, il cartellone degli eventi estivi del Comune di Ferrandina, propone un ricco e variegato programma di iniziative.

Da metà luglio fino al 15 settembre tante le occasioni di svago e divertimento per tutte le età e per tutti i gusti.

Tornano ancora più ricchi di novità e ospiti eccellenti il Fiati festival Ferrandina e il Majatica jazz festival, insieme alla Settimana dello Sport.

Ad aprire il Fiati Festival Ferrandina sarà, il 26 luglio, la Banda dell’Esercito italiano con un programma di musiche originali per banda dal vecchio continente.

Seguiranno altre quattro giornate di laboratori musicali, masterclass e concerti che culmineranno, il 30 luglio, in una grande festa della musica: per l’intera giornata matinée, show musicali stop and go animeranno tutta la città e poi gran finale in piazza Plebiscito con l’esecuzione dell’operetta “La vedova allegra”.

Dal 31 luglio al 6 agosto spazio allo sport con tornei di basket, beach volley, bocce, attività ludico sportive per i più piccoli e tanta musica.

E sarà un’edizione sorprendente anche quella del Majatica jazz Festival.

Si apre il 10 agosto con Rocco Papaleo e il suo “Divertissement in trio”, si prosegue con sperimental jazz e trumpet show, per concludere il 13 agosto nel segno della contaminazione virtuosa tra generi con il concerto in piazza di Toquinho, una leggenda vivente della musica internazionale.

Anche quest’anno, inoltre, l’Amministrazione non ha fatto mancare il suo contributo per rendere ancora più solenni i festeggiamenti del patrono San Rocco.

Aspettando Ferragosto si balla in piazza già il 14 agosto con le sonorità dei Terrarossa e un dj set a sorpresa, ma la festa continua, dopo la tradizionale processione del 16 agosto, il 17 agosto con il concerto della Banda di Bracigliano e il 18 agosto con il concerto di Enrico Ruggeri.

Ma tantissimi altri sono gli appuntamenti “diffusi” su tutta la città.

Estarte, infatti, grazie alle tante iniziative messe in campo dalle associazioni locali, animerà non solo la centralissima piazza Plebiscito ma tutti i quartieri di Ferrandina, consentendo a tutti di riappropriarsi di luoghi e spazi altrettanto ricchi di storia, fascino e bellezza.

Afferma il sindaco Carmine Lisanti:

“Certi che la cultura sia il più potente mezzo di promozione di un territorio l’edizione 2023 di Estarte propone ancora una volta un’offerta culturale e dell’intrattenimento di rilievo e di sicuro interesse non solo per chi vive a Ferrandina.

Un grazie sentito va a tutte le associazioni che hanno dato un contributo decisivo alla programmazione dell’Estate ferrandinese e che concorreranno al successo di tutti gli appuntamenti in calendario.

È evidente che questo lavoro fatto in sinergia con l’Amministrazione, torna utile a tutta la città.

L’auspicio è che questo sforzo comune possa far sì che la nostra Ferrandina faccia un ulteriore passo in avanti in termini di attrattività, diventi ancora più accogliente e sia, anche per noi residenti, un luogo sempre più bello in cui vivere”.

Ecco gli eventi nel dettaglio.

