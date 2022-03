A Bernalda la giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo: i dettagli

Al via martedì 5 Aprile presso l’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda, in via Anacreonte, la giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo.

Per quel giorno, a partire dalle ore 9:00, si svolgerà un incontro con l’associazione lucana per l’autismo – ALA per accendere un faro sui disturbi dello spettro autistico perché conoscere vuol dire comprendere.

Interverranno la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Grazia Marciuliano, la referente dell’associazione Sig.ra Isa Aliuzzi, la psicologa Dott.ssa Vittoria Armento, l’Assessore alle politiche sociali del comune di Bernalda Francesca Matarazzo e la referente del Dipartimento per le attività di sostegno prof.ssa Maria Felicia D’Atena.

L’incontro sarà moderato dalla scrittrice materana Agnese Ferri.a

